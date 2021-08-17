"Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана

"Талибан" призвал правительственных чиновников вернутся к работе

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях.

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Об этом сообщает AFP.

Согласно выпущенного заявления, талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", – говорится в заявлении талибов, через два дня после того, как они захватили столицу Афганистана и установили свою власть.

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Что происходит в Афганистане

"Талибан" вернул себе власть над Афганистаном во второй раз. Первый раз это случилось ровно 20 лет назад. При захвате Кабула талибы особенно подчеркивали, что боевые действия в столице не ведутся .

. Мировые информагентства распространили снимок , на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну.

, на котором президент Ашраф Гани обнимает представителя "Талибана". Сообщалось, что глава государства передал свои полномочия временной администрации, а затем покинул страну. В аэропорту Кабула гибнут люди, пытаясь зацепиться за шасси вылетающих самолетов, эвакуирующих иностранцев.

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