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"Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
17 августа, 09:39
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"Талибан" призвал правительственных чиновников вернутся к работе
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Срочная новость / Фото: Сегодня

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях.

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Об этом сообщает AFP.

Согласно выпущенного заявления, талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", – говорится в заявлении талибов, через два дня после того, как они захватили столицу Афганистана и установили свою власть.

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Что происходит в Афганистане

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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