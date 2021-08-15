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"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 августа, 13:27
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В заявлении талибов, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся"
Талибы отбили у афганских военных уже десятки районов Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"
Талибы отбили у афганских военных уже десятки районов Афганистана. Фото: коллаж "Сегодня"

"Талибан" заявил об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.

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Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".

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По данным телеканала, "Талибан" также взял под контроль афганскую авиабазу Баграм.

20-летняя война с талибами

Исламистское движение "Талибан" удерживало власть в Афганистане с 1996 по 2001 год и с 2004 года контролирует регион Вазиристан на севере Пакистана.

  • 7 октября 2001 года в ответ на теракты 11 сентября США при поддержке НАТО начали в Афганистане контртеррористическую операцию "Несокрушимая свобода".
  • 22 декабря 2001 года Хамид Карзай был провозглашен и. о. президента Афганистана.
  • 7 декабря 2004 года прошли первые президентские выборы после свержения режима "Талибан". На них победу одержал Хамид Карзай;
  • 28 декабря 2014 года была завершена операция "Несокрушимая свобода";
  • 5 января 2015 года талибы возобновили свою деятельность, взорвав машину в центре Кабула;
  • 6 июня 2015 года "Талибану" удалось полностью захватить район Ямган в северной провинции Бадахшан. Армия и полиция покинули район;
  • 27 августа 2015 года движение "Талибан" спустя 7,5 лет вернуло себе контроль над стратегически важным городом Муса-Кала в провинции Гильменд;
  • 29 сентября 2015 года крупнейший успех "Талибан" за 14 лет – полностью захвачен Кундуз. В ходе штурма у боевиков оказалась бронетехника афганской армии;
  • 21 мая 2016 года в приграничном районе между Афганистаном и Пакистаном беспилотник США нанес удар по машине с лидером "Талибана" Ахтаром Мансуром. Вечером появилось сообщение, что новым третьим "эмиром" стал главный судья движения Мавлави Хайбатулла Ахундзада;
  • 24 сентября 2016 года Пентагон заявил, что талибы контролируют 10% Афганистана;
  • 12 апреля 2019 года талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане;
  • 10 сентября 2019 года они вышли на границу с Таджикистаном;
  • 29 февраля 2019 года США и "Талибан" подписали мирное соглашение: США и НАТО полностью выведут свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев, а "Талибан" должен отказаться от нападений;
  • 2 марта 2019 года талибы объявили о возобновлении боевых действий;
  • 9 марта 2019 года США начали вывод своих войск из Афганистана;
  • 8 июля 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Америка полностью выведет свои войска из Афганистана к 31 августа.

Ранее мы сообщали, что Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана.

Также напомним, девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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