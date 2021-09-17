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Талибан призвал учеников и учителей мужского пола вернуться в школу, судьба женщин неизвестна

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 сентября, 19:26
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Ранее талибы уже запрещали девушкам и женщинам посещать школу и работать
Ученики мужского пола должны вернуться в школы в ближайшую субботу, 18 сентября. Коллаж: "Сегодня"
Ученики мужского пола должны вернуться в школы в ближайшую субботу, 18 сентября. Коллаж: "Сегодня"

Министерство образования Талибана заявляет, что ученики с 6 по 12 класс и учителя мужского пола должны вернуться в школы с ближайшей субботы, 18 сентября.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Заявление, опубликованное в Facebook не касалось девочек, а отсутствие указаний подчеркивает обеспокоенность тем, что талибы могут наложить ограничения на девочек и женщин.

В 1990-х годах, когда талибы ранее руководили Афганистаном, они запрещали девушкам и женщинам посещать школу и работать.

В Афганистане запретили женский спорт

Ранее мы сообщали, что заместитель главы культурной комиссии "Талибана" Ахмадулла Васик заявил, что женщины не смогут заниматься спортом в Афганистане.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде.

В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут на них смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", – заявил Васик.

Как развивались события в Афганистане

  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
  • Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
  • 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.
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Напомним, что американская разведка заявила, что "Аль-Каида" может пойти на новые теракты в США.

Также напомним, что талибы провели первые казни: закон шариата в действии (видео).

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