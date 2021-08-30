"Талибан" возьмет под контроль аэропорт Кабула – СМИ

"Талибан" ведет переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта

Аэропорт Кабула может перейти под контроль талибов 31 августа. Фото: коллаж "Сегодня"

Международный аэропорт Кабула перейдет под контроль боевиков движения "Талибан" 31 августа после вывода американских войск из Афганистана.

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Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник среди боевиков "Талибана".

"Движение возьмет на себя полный контроль над аэропортом Кабула после вывода войск США завтра, во вторник (31 августа. – ред.).", – говорится в сообщении.

Источник также заявил, что "Талибан" ведет переговоры с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта. На данный момент соглашение не достигнуто.

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Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что:

После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

более 20 провинций страны. Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев. 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.

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