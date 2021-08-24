"Талибан" запретит эвакуацию из Афганистана. Когда это произойдет?

Байден обещал, что до 31 августа все вооруженные силы Америки покинут территорию Афганистана, а дальше талибы расценят их пребывание как оккупацию

Запрет на эвакуацию могут ввести после 31 августа / Фото: коллаж "Сегодня"

"Талибан" пригрозил США последствиями, если их военнослужащие останутся на территории Афганистана после 31 августа. В этот же день боевики запретят эвакуацию афганцев и жителей других стран.

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Об этом сообщает Sky News.

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что президент США Джо Байден обещал, что до 31 августа все вооруженные силы Америки покинут территорию Афганистана.

"Так что, если они продолжат ее (эвакуацию – ред.) это означает, что они продолжат оккупацию, хотя в этом нет необходимости", – добавил Шахин.

Таким образом, талибы пригрозили США запретом эвакуации, за якобы "оккупацию" территорий.

Что происходит в Афганистане

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Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет;

безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.