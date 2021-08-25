Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула – в городе паника

Талибы установили новые правила в Кабуле – теперь многие афганцы не могут попасть в аэропорт

Талибы установили два КПП, через которые проверяют всех, кто направляется в аэропорт. Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан" 25 августа прекратило пропускать афганцев к аэропорту Кабула, которые планировали эвакуироваться из страны.

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Об этом сообщает Al Jazeera.

Корреспондент СМИ отмечает, что "за ночь ситуация полностью изменилась". В частности, талибы установили КПП в 5 км от северного въезда в аэропорт.

Кого пропускают:

граждан стран НАТО;

афганцев, уже имеющих визу или приглашение от властей западных стран.

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Такой же КПП действует и на другом направлении, ведущем в аэропорт. В результате многие афганцы теперь не могут попасть в аэропорт, и в Кабуле среди населения начинается паника.

Что происходит в Афганистане

Перед тем, как США вывели свои последние войска , талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

Вскоре вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле .

Известно, что ИЛ-76 Минобороны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет;

безопасный выход самолета с территории Афганистана.

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Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.