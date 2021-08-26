Во власти талибов. Арестован экс-президента Афганистана

Карзай и председателя Высшего совета национального примирения Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле

Карзай и Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле. Коллаж: "Сегодня"

Боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает CNN.

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Талибы забрали оружие у охраны Карзая, а также его личные автомобили. В связи с этим экс-президент Афганистана переехал в дом Абдуллы, однако позднее его тоже обыскали, лишили охраны и автомобиля.

По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без своих телохранителей и во власти талибов.

Что происходит в Афганистане

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

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Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

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