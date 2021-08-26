Мир
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Во власти талибов. Арестован экс-президента Афганистана

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
26 августа, 15:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Карзай и председателя Высшего совета национального примирения Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле
Карзай и Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле. Коллаж: "Сегодня"
Карзай и Абдулла находятся под домашним арестом в Кабуле. Коллаж: "Сегодня"

Боевики движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщает CNN.

Реклама

Талибы забрали оружие у охраны Карзая, а также его личные автомобили. В связи с этим экс-президент Афганистана переехал в дом Абдуллы, однако позднее его тоже обыскали, лишили охраны и автомобиля.

По словам источника, Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без своих телохранителей и во власти талибов.

Что происходит в Афганистане

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Реклама

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

Ранее мы также писали:

Больше новостей смотрите в полном выпуске "Сегодня":

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1581 случай за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять