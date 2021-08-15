Талибы заняли президентский дворец в Кабуле и сделали заявление

Боевики движения "Талибан" заняли Кабул и собираются объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана в ближайшее время

"Талибан" занял дворец президента Афганистана / коллаж "Сегодня"

Вооруженные формирования движения "Талибан" без боя вошли в столицу Афганистана начали занимать оставленные властями государственные учреждения. В частности талибы заняли президентский дворец, который ранее покинул президент Ашраф Гани, охрана не оказала им сопротивления.

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Об этом сообщает CNN.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что боевики вошли в Кабул в воскресенье, несмотря на обещания оставаться за пределами города пока не достигнут договоренностей с правительством, поскольку афганские силы безопасности покинули свои посты в некоторых частях города.

Якобы это было сделано, чтобы "избежать грабежей и мародерства в Кабуле и не дать "оппортунистам" причинить вред людям.

"Исламский Эмират посоветовал своим войскам войти в те районы города, откуда ушел противник, и эти районы под риском мародерства и ограблений", – говорится в заявлении талибов.

Кроме того, как сообщает AP, "Талибан" заявил, что в ближайшее время из президентского дворца в Кабуле будет сделано заявлении о создании Исламского Эмирата Афганистана.

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Боевики также обещают, что не причинят вреда местным жителям, чиновникам и военным.

"Жители города не должны бояться моджахедов. Наши силы незаметно входят в город, они никого не побеспокоят, правительственные служащие, как гражданские, так и военные, должны быть уверены, что никто не причинит им вреда", – говорится в заявлении.

На данный момент известно, что все коммерческие рейсы в аэропорту Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации.

Что происходит

Повстанцы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления еще до того, как США вывели свои последние войска, из-за чего многие опасаются новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицу,почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и другие.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

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