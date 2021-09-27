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Талибы запретили афганцам стричь бороды – барберы получают угрозы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 сентября, 09:36
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Мужчины перестали обращаться к барберам, чтобы не отличаться на фоне боевиков
Изначально запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города. Фото: коллаж "Сегодня"
Изначально запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города. Фото: коллаж "Сегодня"

В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

Об этом сообщила британская служба ВВС.

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По данным издания, владельцы парикмахерских и барберы начали получать регулярные угрозы от "властей" с призывом прекратить заниматься бизнесом.

"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может – и арест", – рассказал один из предпринимателей.

Изначально соответствующий запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города, включая столицу Кабул.

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Как рассказывают афганцы, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

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