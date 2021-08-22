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Там ад на земле. Эвакуированная из Афганистана украинка об ужасах пребывания в Кабуле (видео)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 13:12
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Против людей, которые хотят покинуть страну, применили слезоточивый газ – они просто на земле лежат
В афганской столице люди, которые хотят покинуть страну, уже третий день без еды и воды / Фото: коллаж "Сегодня"
В афганской столице люди, которые хотят покинуть страну, уже третий день без еды и воды / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка Разифа Малюта, которую 21 августа эвакуировали из Афганистана, рассказала, что ей чудом удалось остаться в живых и выбраться из Кабула.

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Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Наши люди там, они приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете отчаяние этих людей", – сказала она.

Ей чудом удалось спастись. В тот момент, когда ей удалось подойти к БТР, который прикрывал ворота, на нее направил оружие охранник, афганского происхождения.

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"Я просто посмотрела ему в глаза и протянула руку. Это было какое-то чудо, он просто взят и перетащил меня через головы тех людей и детей которые там были. Я бы не прошла по их головам. Потом он столкнул мой чемодан и я прошла в ворота", – рассказала женщина.

Разифе удалось спастись, но многим другим не повезло. Люди уже третий день без еды и воды. Против тех, кто штурмует аэропорт в надежде покинуть Кабул применили слезоточивый газ. Отравленные люди лежат просто там, на улице. По ее словам, "Если есть ад на земле, то он там".

"Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями – постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками", – сказала она.

Что происходит в Афганистане

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Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

  • безопасный коридор для доступа в аэропорт;
  • безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;
  • получение разрешения на взлет;
  • безопасный выход самолета с территории Афганистана.
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Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.

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