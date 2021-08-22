Там ад на земле. Эвакуированная из Афганистана украинка об ужасах пребывания в Кабуле (видео)

Против людей, которые хотят покинуть страну, применили слезоточивый газ – они просто на земле лежат

В афганской столице люди, которые хотят покинуть страну, уже третий день без еды и воды / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинка Разифа Малюта, которую 21 августа эвакуировали из Афганистана, рассказала, что ей чудом удалось остаться в живых и выбраться из Кабула.

Реклама

Об этом она сказала в эфире "Украина 24".

"Наши люди там, они приоткрыли ворота, колючая проволока. Наши ребята видят этих людей, хотят забрать, а им не разрешают выйти. Понимаете отчаяние этих людей", – сказала она.

Ей чудом удалось спастись. В тот момент, когда ей удалось подойти к БТР, который прикрывал ворота, на нее направил оружие охранник, афганского происхождения.

"Я просто посмотрела ему в глаза и протянула руку. Это было какое-то чудо, он просто взят и перетащил меня через головы тех людей и детей которые там были. Я бы не прошла по их головам. Потом он столкнул мой чемодан и я прошла в ворота", – рассказала женщина.

Разифе удалось спастись, но многим другим не повезло. Люди уже третий день без еды и воды. Против тех, кто штурмует аэропорт в надежде покинуть Кабул применили слезоточивый газ. Отравленные люди лежат просто там, на улице. По ее словам, "Если есть ад на земле, то он там".

"Я видела детей всех в крови, просто лежащих, они были как затоптанные. Это был крик – детский, женский, мужской. Мне повезло, что удалось пройти до того, как начали пускать слезоточивый газ. Они стреляли резиновыми пулями – постоянные очереди, постоянная стрельба. Газ, стрельба, и, если были промежутки, людей били просто палками", – сказала она.

Что происходит в Афганистане

Реклама

Перед тем, как США вывели свои последние войска, талибы захватили большую часть Северного, Западного и Южного Афганистана в ходе наступления. После правительственные войска практически без боев сдавали талибам все новые и новые провинции.

В воскресенье вся территория Афганистана перешла под контроль движения "Талибан". Соединенные Штаты в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел сообщило, что более 150 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана. Самолет, который должен был их вывезти из страны, не мог попасть в аэропорт Кабула, так как у него не было безопасного коридора.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа – третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй был заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

Тогда МИД поставил перед украинскими дипломатами основные задачи:

безопасный коридор для доступа в аэропорт;

безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка;

получение разрешения на взлет;

безопасный выход самолета с территории Афганистана.

Реклама

Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.