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Тайфун "Чанту" обрушился на Филиппины: пострадали более 11 тысяч человек

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 сентября, 14:51
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Тайфун также вызывал наводнения
Тайфун обрушился на Филиппины. Фото: Reuters
Тайфун обрушился на Филиппины. Фото: Reuters

На северные острова Филиппин обрушился тайфун "Чанту" и оставил регион без электричества. Тысячи людей эвакуированы.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Тайфун "Чанту", который до этого был классифицирован филиппинским бюро погоды как шторм категории 5, ослабел до 3 категории когда приблизился к Филиппинам в субботу, 11 сентября.

"Это один из самых сильных тайфунов, которые я когда-либо чувствовал", – сообщил местный житель провинции Батанес, которая часто подвергается разрушительному воздействию мощных тайфунов.

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Более 11 тысяч человек пострадали от тайфуна, более тысячи человек все еще находятся в эвакуационных центрах, говорится в отчете агентства по стихийным бедствиям. О пострадавших пока нет информации.

Прогнозируется, что тайфун в воскресенье, 12 сентября, пройдет мимо восточного побережья Тайваня. Затем ожидается, что шторм ударит по материковой части Китая.

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