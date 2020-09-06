Тайфун в Японии: пропало огромное судно с 43 моряками и тысячами животных

В Японии, где бушует тайфун "Майсак", в море пропало грузовое судно с 43 моряками, которое перевозило почти шесть тысяч коров.

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Спасателям удалось найти троих членов экипажа, один из которых потом скончался в больнице, также была обнаружена одна туша коровы, сообщает CNN.

"Японская береговая охрана нашла третьего моряка, поиск пропавшего корабля с 43 моряками и 5800 коровами продолжается", - говорится в сообщении.

Мужчина был членом экипажа грузового судна, которое исчезло во время тайфуна. Моряка обнаружили в море на спасательном плоту и доставили в больницу.

"Это лишь третий человек, которое нашли после того, как судно "Животноводство 1" передало сигнал бедствия примерно в 185 километрах (115 миль) к западу от острова Амамиосима", - добавили спасатели.

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Ранее береговая охрана уже спасла двух членов экипажа, один из которых позже скончался в больнице. Затем в море обнаружили пустую лодку и разлив нефти в 150 километрах от острова Амамиосима.

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"Береговая охрана также обнаружила в пятницу у острова Амамиосима тушу коровы. По данным береговой охраны, поисково-спасательная операция продолжается, других туш коров не обнаружено", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным Гидрометеорологической службы Японии, тайфун "Майсак" может попасть в тройку наиболее разрушительных стихийных бедствий, которые постигли страну за последние 70 лет.

Напомним, не так давно миллионы людей оказались без света из-за урагана "Исайя" в США. Непогода затронула все восточное побережье страны, от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты столкнулись с другим ураганом – "Ханной", из-за которого в Техасе даже была объявлена чрезвычайная ситуация.

Видео: Reuters

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