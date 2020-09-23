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Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности церемонии (фото, видео)

23 сентября, 14:42

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Лукашенко «вступил в должность» без предупреждения

23 сентября во Дворце Независимости в Минске в тайном режиме провели инаугурацию Александра Лукашенко. О событии сообщили постфактум и не показали в прямом эфире национальных телеканалов, как того требует закон.

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Оппозиционные издания Беларуси догадывались о планах властей и зафиксировали движение кортежа Лукашенко в резиденцию, где провели церемонию.

Хронология событий:

14:45 Европа не признает Лукашенко президентом Беларуси – уже несколько европейских министров и международных организаций прокомментировали церемонию;

14:11 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он лично не знал о подготовке инаугурации. Знал ли Путин, не уточнил.

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13:30 Белорусские госканалы показали частично инаугурацию и присягу Лукашенко.

Провласные ресурсы отрицают, что инаугурация проходила "тайно". Сообщают, что приглашены были 700 человек, а кортеж проехал через всю столицу Беларуси. Полную версию церемонии пообещали показать 23 сентября в 21:00.

13:16 Стало известно, что говорил Лукашенко в своей инаугурационной речи.

Среди прочего:

"Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость";

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"Мы оказались в числе очень немногих – даже, может быть, единственные, – где "цветная революция" не состоялась";

"Не имею права бросить белорусов".

13:16 В Сети бурно отреагировали на тайную инаугурацию – фотожабами и шутками.

12:23 Координационный совет оппозиции сравнил тайную инаугурацию с воровской сходкой и назвал Лукашенко досадной ошибкой истории.

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12:22 Возле резиденции, где проходила инаугурация, начались задержания протестующих. Однако это не остановило людей от того, чтобы массово выходить на улицы.

11:33 Официальные белорусские СМИ сообщили, что Александр Лукашенко "вступил в должность".

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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