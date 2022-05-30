Тайвань заявил о крупном вторжении Китая в его зону ПВО

Острову пришлось поднять свои истребители

Военные самолеты Китая вторглись в тайваньскую зону ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайвань в понедельник сообщил о крупнейшем с января вторжении ВВС Китая в его зону ПВО — туда вошли 30 китайских боевых самолетов. Чтобы перехватить китайские самолеты, остров Тайвань, который Китай считает своим, поднял в воздух свои истребители. Об этом сообщает Reuters.

По сообщению тайваньского министерства, последняя китайская миссия включала 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.

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Самолет пролетел в районе к северо-востоку от острова Пратас, согласно карте, предоставленной министерством, хотя и далеко от самого Тайваня.

Тайвань направил боевые самолеты для сдерживания, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними, говорится в сообщении министерства.

Это было самое крупное вторжение с тех пор, как 23 января Тайвань сообщил о 39 китайских самолетах в своей ПВО. Во время вылетов не было произведено ни одного выстрела.

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Немедленных комментариев со стороны Китая не последовало, хотя ранее он заявлял, что подобные действия были учениями, направленными на защиту суверенитета страны.

Напряженность вокруг Тайваня

Тайвань, который Китай считает своей территорией, в течение около двух последних лет жаловался на неоднократные боевые вылеты китайских ВВС вблизи острова — часто в юго-западной части его идентификационной зоны ПВО, или недалеко от острова Пратас.

Тайвань называет неоднократные военные действия Китая поблизости войной "серой зоны", цель которой — измотать силы Тайваня и проверить его реакцию.

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На прошлой неделе китайские военные заявили, что недавно провели учения вокруг Тайваня в качестве "торжественного предупреждения" против его "сговора" с Соединенными Штатами. Это произошло после того, как президент США Джо Байден сообщилоб изменении американской политики "стратегической двусмысленности" в отношении Тайваня, заявив, что Соединенные Штаты вмешаются в военное вмешательство, если Китай нападет на остров.

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