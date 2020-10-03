Телевизор в бомбоубежище и "боевые листки": что происходит в Карабахе (фото)

Мирные жители скрываются в подвалах домов, а военные читают сводки с фронта

В Нагорном Карабахе седьмые сутки продолжаются ожесточенные бои между армией Азербайджана и "армией обороны Арцаха", а также добровольцами из Армении. Пока военные хвастаются своими невероятными победами, мирные – жалуются на удары противника по гражданской инфраструктуре.

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В сети появились новые фото разрушений мирных городов, по которым были нанесены артиллерийские и ракетные удары. Обстрелам подвергся поселок Шыхарх (арм. – Марага) Тертерского района в Азербайджане и столица непризнанной "республики" Степанакерт.

А тем временем минобороны Азербайджана решило поднять боевой дух бойцов и новобранцев, опубликовав фото, сделанные в лучших традициях советской пропаганды – на них люди в форме с оружием и в гражданском внимательно изучают "боевой листок" с портретом президента Ильхама Алиева и агитку с новостями с передовой.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что скорого мира в Карабахе не будет. Так, Алиев назвал бесполезными встречи с армянским руководством. А премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры возможны только при условии прекращения Азербайджаном боевых действий.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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