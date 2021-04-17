Теракт на 9 мая, летний госпереворот и украинские националисты: новые "откровения" Лукашенко

В Беларуси рассказали подробности о якобы попытке покушения на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и подготовке вооруженного бунта в стране.
Как заявил в эфире телеканала ОНТ председатель КГБ Иван Тертель, в состав группы входили, в том числе, арестованные на днях Федута, Зенкович и Костусев, а также иностранные граждане.
По озвученной в сюжете информации, вооруженный мятеж получил название "Тишина". Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
По данным ФСБ, они будто бы планировали осуществление военного переворота по "отработанному сценарию цветных революций". Силовики заявляют, что для этого они собирались привлечь местных и украинских националистов.
Кроме того, силовики заявляют, что военный переворот планировали в день парада Победы в Минске 9 мая.
Напомним, исчезнувшие в Москве белорусские оппозиционеры оказались в КГБ в Минске.
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