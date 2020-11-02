Теракт у синагоги в Вене: погибли семь человек

В результате теракта у синагоги в центре Вены (Австрия), по последним данным, погибли семь человек.
Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
Один из нападавших задержан. Также сообщалось, что ранен полицейский.
В то же время, по данным МВД Австрии, всего нападавших было двое: один из них погиб, второй сбежал, его ищут.
Тем временем в Сети распространяют фото одного из застреленных нападавших, но полиция пока не подтвердила информацию о ликвидации кого-либо из терористов.
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись.
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