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Теракт в Иерусалиме. Пострадали два человека, нападавший ликвидирован (фото, видео)

24 мая, 13:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

Неизвестный с ножом напал на израильтян возле штаб-квартиры полиции Израиля в Иерусалиме, его застрелили

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

В понедельник, 24 мая, в Иерусалиме произошел теракт. Неизвестный напал с ножом на израильтян возле штаб-квартиры полиции Израиля. Два человека ранены. Террорист нейтрализован.

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Об этом сообщает newsru.co.il.

В Иерусалиме произошел теракт. Источник: t.me/new_militarycolumnist

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

Состояние одного раненого тяжелое, второй получил легкое ранение.

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В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA

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Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".

Известно, что раненым около 20 лет.

Как сообщает vesty.co.il, огонь по нападавшему открыл боец пограничной полиции (МАГАВ).

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Ранее сообщалось, что в Иерусалиме у Дамасских ворот произошел теракт – в результате наезда автомобиля пять человек получили ранения.

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