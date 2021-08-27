Теракт в Кабуле: погибли не менее 110 человек, еще больше пострадали

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов и стрельбу в Кабуле

В результате взрывов в Афганистане погибли десятки людей. Коллаж: "Сегодня"

Число погибших во время теракта в Кабуле возросло до 110 человек. Войска США, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов Al Jazeera в Афганистане, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек. В том числе 13 американских солдат. 158 человек пострадали.

Также сообщается, что американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам. На данный момент известно, что ответственность за несколько терактов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).

Фото: REUTERS

Заявление президента США Джо Байдена после теракта

Американский президент пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию

Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.

Американский президент также добавил, что США намерены продолжать эвакуации своих военных, гражданских и тех, кто им помогал, по плану и доведут до конца свою миссию.

"Террористы не остановят нас, мы будем продолжать эвакуацию наших граждан и наших союзников. Мы доведем до конца нашу миссию и после выведения наших войск продолжим решать соответствующие задачи", – подчеркнул он.

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