Теракт в Кабуле: погибли не менее 110 человек, еще больше пострадали

Число погибших во время теракта в Кабуле возросло до 110 человек. Войска США, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.
Об этом сообщает Al Jazeera.
По данным журналистов Al Jazeera в Афганистане, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек. В том числе 13 американских солдат. 158 человек пострадали.
Также сообщается, что американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам. На данный момент известно, что ответственность за несколько терактов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
Заявление президента США Джо Байдена после теракта
Американский президент пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию
Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.
"Мы не простим вас, мы не забудем, мы будем охотиться на вас, где бы вы ни были... Мы нанесем удары по группировке ИГИЛ в удобное нам время и где нам будет удобно, они не победят. Мы найдем способы добраться до них", – заявил Байден.
Американский президент также добавил, что США намерены продолжать эвакуации своих военных, гражданских и тех, кто им помогал, по плану и доведут до конца свою миссию.
"Террористы не остановят нас, мы будем продолжать эвакуацию наших граждан и наших союзников. Мы доведем до конца нашу миссию и после выведения наших войск продолжим решать соответствующие задачи", – подчеркнул он.
Что было ранее
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
- 26 августа смертник подорвал себя в аэропорту в толпе женщин и детей