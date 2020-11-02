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Теракт в Вене: появилось видео расстрела прохожего террористом

2 ноября, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Расстрел зафиксировала камера наблюдения

В Вене один из террористов, устроивших в понедельник, 2 ноября, стрельбу у синагоги в центре города, пробегая затем по одной из улиц, расстрелял проходящего мимо мужчину. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На видео видно, как мужчина в черном, проходя по улице, открывает стрельбу в прохожего, который прижимается к стене. Мужчина падает, террорист скрывается из виду, но затем возвращается и стреляет в лежащего на земле мужчину еще раз.

Террорист расстреливает прохожего в Вене

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в Вене неизвестный открыл стрельбу у синагоги в центре города. Затем появилась информация, что он подорвал себя, а его сообщники скрылись. По неподтвержденной информации, погибли по крайней мере семь человек, в том числе полицейский.

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

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