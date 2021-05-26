"Террор нужно остановить". Тихановская объявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси
Белорусская оппозиция объявила о подготовке новой фазы протестов против режима Александра Лукашенко, который находится "на грани тотальной изоляции".
Об этом заявила лидер движения Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.
"И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", – говорится в сообщении.
По словам Тихановской, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.
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Также отмечается, что на первой встрече члены оппозиционного движения обсудили такие вопросы:
- усиление международного давления и конкретные меры, в ответ на действия Лукашенко;
- контакт с чиновниками внутри Беларуси и расширение этого контакта;
- наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси;
- проект по амнистии и реабилитации участников протестов.
Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.
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