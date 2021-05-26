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"Террор нужно остановить". Тихановская объявила о подготовке новых протестов в Беларуси

26 мая, 11:57

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам лидера оппозиции, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте

Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Белорусская оппозиция объявила о подготовке новой фазы протестов против режима Александра Лукашенко, который находится "на грани тотальной изоляции".

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Об этом заявила лидер движения Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.

"И мы сами, беларусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Ждать больше нечего – террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", – говорится в сообщении.

По словам Тихановской, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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Фото: коллаж "Сегодня"

Также отмечается, что на первой встрече члены оппозиционного движения обсудили такие вопросы:

  • усиление международного давления и конкретные меры, в ответ на действия Лукашенко;
  • контакт с чиновниками внутри Беларуси и расширение этого контакта;
  • наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси;
  • проект по амнистии и реабилитации участников протестов.
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Как сообщали новости "Сегодня", Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

Читайте в нашем материале, чего добился Лукашенко задержанием Протасевича.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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