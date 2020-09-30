Тихановская начала создавать свое "правительство Беларуси": первые назначения

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала формировать свое "правительство".

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О ее первых назначениях сообщили 30 сентября в Telegram-канале "Пул Первой".

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис", – заявила Тихановская.

Так, юрист и правозащитник, зампредседателя Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, который среди прочего защищал в Беларуси журналиста Павла Шеремета, стал представителем Тихановской по правам человека.

А экономиста и вице-президента Аналитического центра CASE-Belarus Алеся Алехновича назначили представителем по экономическим реформам.

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Тихановская обещала продолжить "объединение всех демократических сил белорусского общества".

Ссылаясь на ее пресс-секретаря Анну Красулину, агентство "Интерфакс" сообщает, что речь идет о формировании команды Тихановской и этот процесс идет согласовано с Координационным советом.

Напомним, ранее в Украине выразили разочарование тем, что президент Беларусь Александр Лукашенко выбрал Россию вместо попытки урегулировать ситуацию в своей стране при посредничестве Киева.

Как мы уже писали, член Координационного совета, Мария Колесникова с 9 сентября находится под арестом – ее содержат в СИЗО Жодина. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в попытке причинить вред национальной безопасности Беларуси.