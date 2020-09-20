Тихановская назвала Путина "мудрым" и заговорила о дружбе с Россией

Лидеру белорусской оппозиции жаль, что президент России поддержал Лукашенко, а не белорусский народ

Белорусская оппозиция не имеет претензий к России, хотя и сожалеет из-за поддержки, которую президент РФ Владимир Путин оказал своему коллеге Александру Лукашенко.

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Об этом в интервью изданию РБК заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.

"Нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем", – призналась она.

Тихановская напомнила об обвинениях Лукашенко в адрес различных стран в спонсировании и организации протестов в Беларуси. В частности, о том, что изначально звучали обвинения в адрес РФ, но потом Лукашенко "изменил свое мнение на 180 градусов", обвинив в "кукловодстве" США, Литву, Польшу и даже Украину.

"Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, – это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться", – подчеркнула она.

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Оппозиционерка все же допустила, что после повторных выборов, которые произойдут в случае победы оппозиции, новый президент может отменить ряд подписанных Лукашенко соглашений.

"Будущий законно избранный президент, конечно, вправе будет пересмотреть соглашения, заключенные между любыми странами. Мы сейчас не переходим на частности, Россия, Украина или еще кто-то – это любые страны. Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека", – резюмировала Тихановская.

Напомним, что ранее другие лидеры оппозиции также подчеркивали свое положительное отношение к России, Украине и другим иностранным государствам. В частности, член Координационного совета Мария Колесникова называла Россию важным внешнеполитическим и экономическим партнером Беларуси.

Также мы писали, что Европейский парламент принял резолюцию, не признав Лукашенко легитимным президентом и потребовав уважать требование белорусов насчет демократических перемен в стране.

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