Тихановская обещает Лукашенко безопасность в случае мирного ухода

Если президент Беларуси Александр Лукашенко, против которого в стране более месяца продолжаются протесты, уйдет с поста сам и мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности. Об этом сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская в интервью LB.ua.

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В то же время она отметила, что в этом вопросе должно учитываться мнение всех белорусов.

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", – заявила Тихановская.

На вопрос журналиста, получит ли все-таки Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

Напомним, после встречи президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко в Сочи Светлана Тихановская заявила, что выделение Кремлем госкредита в 1,5 млрд долларов только продлит агонию власти его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также "хочет верить", что военное вмешательство России в Беларуси невозможно.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций в пользу Александра Лукашенко на выборах президента.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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