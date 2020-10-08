Тихановская отреагировала на ее розыск в России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на информацию о ее розыске в России.
"Надо проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Беларуси (замешана – ред.), а тем более в России", — прокомментировала Тихановская в интервью телеканалу "БелСат".
Она добавила, что в последнее время у нее был слишком насыщенный график, и новости о своем розыске она не слышала.
Ранее мы сообщали, что после встречи с Макроном Тихановская начала формировать теневое правительство Беларуси и уже сделала первые кадровые назначения.
Кроме того, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к гражданам страны в 50-й день протестов. Она заявила, что гордится своим народом и добавила, что белорусы вышли на улицы "остановить режим" и "делают это мирно".
Также напомним, белорусская оппозиция считает победителем выборов президента именно Тихановскую, а не Александра Лукашенко, который провел тайную инаугурацию, и даже устроила Тихановской "народную" инаугурацию:
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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