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Тихановская поддержала предложение Литвы переименовать Беларусь

12 января, 03:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиционерка написала письмо главе литовского МИД

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить нынешнее название Беларуси в литовском языке (Baltarùsija) на Belarusià, о чем ранее говорил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Соответствующее письмо она направила Ландсбергису, говорится в Telegram-канале Тихановской.

По ее словам, нынешнее название Беларуси в литовском "приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия".

"Это может быть знаком уважения Литвой к суверенитету Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа. Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Белоруссия, что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия", – говорится в письме.

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Тихановская отметила, что среди предложенных названий наиболее приемлемой является форма Belarusià.

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На данный момент, по информации оппозиционерки, официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу в 24 странах Европы.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс готов рассмотреть изменение названия Беларуси в литовском языке, если белорусы об этом попросят.

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Литва МИД Беларусь переименование Светлана Тихановская
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