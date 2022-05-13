Тихановская подлила масла в огонь в скандал о белорусах, якобы спасших Киев

Белорусская оппозиционерка получила много отзывов украинцев и белорусов за свои слова в интервью о том, что "во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси"

Тихановская прокомментировала скандал о белорусах, якобы спасших Киев / Коллаж "Сегодня"

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала реакцию на ее интервью "Настоящему времени" и добавила, что белорусы поддерживают Украину в борьбе против агрессоров, чем могут.

Об этом белорусская оппозиционерка сообщила у себя на странице в facebook.

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"Сейчас я получаю много отзывов украинцев и беларусов на интервью, в котором сказала, что "во многом благодаря белорусам прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси". Я считаю, что задача политика – быть честным и открытым с людьми, и поэтому решила написать этот пост", - говорится в сообщении.

Светлана Тихановская утверждает, что подвиг, жертва и героизм украинского народа не поддаются ни оценке, ни сомнению.

"Уважаемые украинцы, я полностью согласна, что подвиг вашего народа, жертва вашего народа и героизм вашего народа не поддаются ни оценке, ни сомнению. То, как вы все вместе защищаете свою страну и своё будущее, – это пример всему миру, всем нациям и государствам. Ни я, ни любой другой человек на планете не может лишить вас этой заслуги. И задача всех нас – помогать вам бороться за мир и против агрессоров. Белорусы понимают это и каждый день помогают вам, чем могут", – говорится в сообщении.

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Лукашенко хотел вместе с Путиным захватить Киев за три дня?

Александр Лукашенко изменил риторику после того, как Владимир Путин не смог захватить Киев за 3 дня. Однако сначала Лукашенко убеждал, что они смогут взять столицу Украины вместе.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отметила, что Лукашенко является коллаборантом. И сейчас белорусы борются не только против войны, но и против режима.

"Это такая двойная оккупация у нас в стране", – сказала Тихановская.

В то же время она подчеркнула, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси изменилась.

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