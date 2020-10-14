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Тихановская получила американскую премию имени Маккейна

14 октября, 06:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Оппозиционер Тихановская призвала прекратить насилие в Беларуси

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна.

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Об этом сообщает "ТАСС"

"Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Беларуси. Это наша обязанность и единственный путь вперед", – заявила Тихановская.

В этом году премию также получили госсекретарь США Майкл Помпео, представители протестного движения из Гонконга, а также член парламента Уганды и музыкант Боби Вайн, который превратил свою речь на церемонии в музыкальное выступление в стиле регги.

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Премия имени Джона Маккейна вручается ежегодно. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония проходила в онлайн-режиме.

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К слову, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко, и у режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования.

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протесты Беларусь премия Светлана Тихановская
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