Тихановская пригрозила Лукашенко годами протестов: Заставят режим пойти на диалог

Народ Беларуси никогда не признает результаты выборов президента, говорит лидер оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую Запад считает представителем народа Беларуси, заявляет, что протесты в республике могут продолжаться месяцы и даже годы.

Реклама

Об этом она сказала на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция заседания проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Лукашенко надеется, что наш протест постепенно утихнет. Но мы будем протестовать столько, сколько будет нужно, в течение недель, месяцев и даже последующих лет. Белорусы больше не будут заложниками режима Лукашенко. Мы больше не будем жить в его тюремной камере. Мы никогда не вернемся в государство, в котором мы жили на протяжении 26 лет", – говорит Тихановская.

Она отметила, что только давление заставит режим пойти на диалог с людьми.

"Именно поэтому мы безостановочно и мирно протестуем. Мы придерживаемся ненасильственных форм и мы хотим продолжать в этом духе", – сказала Тихановская.

Реклама

По ее словам, народ Беларуси никогда не признает результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа.

В тренде Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом

"Лукашенко потерял остатки своей легитимности и публичной поддержки. Он отчаянно цепляется за власть и он угрожает нам войной", – заявила Тихановская.

При этом она отметила, что ценит европейские усилия в признании Лукашенко незаконным президентом, в требовании освободить политических пленников и намерении ввести индивидуальные санкции против всех причастных к фальсификации выборов и подавлении протестов.

Тихановская также попросила рассмотреть возможность создания международной коалиции по содействию переговорам между Лукашенко и белорусским народом, который представляет Координационный совет оппозиции.

Напомним, Тихановская призвала сотрудников силовых структур не исполнять преступные приказы Лукашенко, направленные против сограждан.

Реклама

Ранее также сообщалось, что Тихановская пообещала Лукашенко безопасность в случае его мирного ухода.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама