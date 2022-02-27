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Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 21:18
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Лидер оппозиции просит выходить на улицы 28 февраля
Тихановская обратилась к белорусам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Тихановская обратилась к белорусам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановскаяпризвала белорусов завтра, 28 февраля, в 18:00 выходить на акции протеста на привокзальных площадях городов.

Об этом в Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.

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"Белорусы, мы знаем, что вы никогда не хотели войны с Украиной! Мы настоящие братья! Поддержите нас, выходите на площади, выходите на улицы", — написал Гончаренко, поддержав призыв Тихановской.

Не первое обращение Тихановской

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к украинцам заявила, что Беларусь остается другом для Украины.

"Мне очень жаль, что Беларусь сделали для Украины источником угрозы. Виноват в этом один человек, который отказался уходить, устроил массовый террор, чистки и репрессии в сталинском духе. Тысячи людей брошены в тюрьмы, многие скованы страхом. И возможно, именно поэтому вы не слышите голосов в поддержку Украины. Но поверьте, таких голосов очень много. Они есть среди независимых журналистов и блогеров, сторонников перемен и людей, которые вообще не вовлекаются в политику. Помните, что украинцы для белорусов – друзья. Режиму не удастся нас поссорить. Режиму нужен внешний враг, и этим врагом он выбрал Украину – возможно, даже не по своему желанию", – сказала она.

По словам Тихановской, простые белорусы понимают, что никакой угрозы со стороны Украины нет.

"Оскорбления в сторону украинского посла, провокация с дроном, постоянная антиукраинская риторика... Угроза исходит от режима. А теперь еще от огромного скопления российских войск, которые находятся на белорусской территории. Мы будем добиваться, чтобы российские войска покинули Беларусь. Мы понимаем, что сам факт проведения учений в это время – это недружественный шаг в отношении Украины. Наши волонтеры собирают по крупицам информацию о перемещении техники и солдат. Мы будем делать все возможное, чтобы вторжение со стороны Беларуси не произошло", — сказала она.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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