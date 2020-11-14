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Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

14 ноября, 18:06

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Лидер оппозиции призвала Нацбанк Латвии остановить сотрудничество с банками Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала ЕС к расширению санкций против бизнеса, поддерживающего непризнанного Украиной президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим", – сказала она.

В частности, она призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с "Беларусбанком" и "Белагропромбанком", а также ввести санкции против госпредприятий, которые увольняют бастующих работников, пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.

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Напомним, Светлана Тихановская объявила о создании "народного трибунала". Также она пообещала объявить амнистию силовикам, которые захватят президента Александра Лукашенко.

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Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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бизнес ЕС санкции Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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