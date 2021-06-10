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Тихановская просит Запад создать международный трибунал по Лукашенко

10 июня 2021 12:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оппозиционерка рассказала в Сенате Чехии, сколько режим Лукашенко отправил белорусов в тюрьмы

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / Фото: Getty Images

Санкций против белорусской власти недостаточно – непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко нужно судить в международном трибунале.

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Об этом заявила во время выступления в Сенате Чехии лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Голос Америки.

Она считает, что необходимо международное расследование военных преступлений, совершенных режимом Лукашенко в прошлом и в период после выборов 2020 года.

"Мы не можем позволить диктаторам писать историю", – сказала Тихановская.

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Оппозиционерка напомнила, что белорусы вышли на протесты из-за фальсификации выборов, на что режим Лукашенко ответил жесткими репрессиями, в ходе которых были арестовано более 35 тысяч человек, людей избивали и пытали.

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"Ожесточенные репрессии стали террором, которого страна не знала со времен сталинизма. Единственным выходом из кризиса в Беларуси могут быть только свободные выборы", – добавила Тихановская.

А тем временем Лукашенко ужесточил наказание за протесты. Как сообщали новости "Сегодня", непризнанный президент Беларуси подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Смотрите также кадры из скандального интервью задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича:

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