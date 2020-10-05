Тихановская рассказала, о чем будет говорить с Меркель

После встречи с Макроном белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская готовится к переговорам с немецким канцлером Ангелой Меркель. Она намерена обсудить с ней посредничество Германии в урегулировании кризиса в Беларуси.

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Об этом он рассказала немецким СМИ, передает "Интерфакс".

Отметим, что встреча Тихановской с Меркель должна состояться 6 октября в Берлине.

"Я бы хотела обсудить с ней, что она и Германия, как важная страна, может сделать в нашем случае. Когда Германия изъявляет намерение выступать посредником в переговорах между нашими власть предержащими и людьми в Беларуси, то это очень хороший знак для всего мира", – сказала Тихановская.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Инаугурацию Лукашенко прокомментировала и Тихановская.

Видео: Пул Первой/Telegram

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А пока Александр Лукашенко "короновал" себя и продолжает править, Тихановская начала создавать свое правительство Беларуси. Главная оппозиционерка страны назначила своих представителей по правам человека и экономическим реформам.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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