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Тихановская рассказала об обещании Макрона по Беларуси

29 сентября, 11:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оппозиционерка рассчитывает, что страны ЕС помогут в борьбе с режимом Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что Париж обещает помочь в урегулировании кризиса в Беларуси.

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Об этом она сказал после их общения в Вильнюсе (Литва), передает Интерфакс/BNS.

"Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране", – сказала оппозиционерка журналистам.

Отметим, что накануне, перед встречей с Макроном, Тихановская заявляла, что намерена заручиться поддержкой ЕС в вопросе урегулирования кризиса в Беларуси.

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"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года", – говорила она.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. Многие страны мира уже отказались признать легитимность Лукашенко: США, Великобритания, Канада, страны ЕС отмечают, что белорусские выборы были сфальсифицированы, не были честными и прозрачными. Инаугурацию Лукашенко прокомментировала и Тихановская.

Видео: Пул Первой/Telegram

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь Эммануэль Макрон Светлана Тихановская
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