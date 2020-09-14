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Тихановская сделала предупреждение Путину накануне его встречи с Лукашенко

14 сентября, 13:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Оппозиционерка напомнила президенту РФ о выборе белорусского народа

Лидер белорусской оппозиции, бывшая кандидатом в президенты, Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину накануне его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который уже вылетел в РФ.

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"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", – говорится в ее заявлении.

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Координационный совет оппозиции, в свою очередь, заявил, что поддержка официальными лицами РФ действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях.

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"В то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", – говорится в обращении КС к российской общественности и официальным лицам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия создаст резервный отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

Видео: tutby_official

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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