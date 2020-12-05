Тихановская: США могут помочь Беларуси

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская призвала американский Сенат в оперативном порядке одобрить законопроект, который расширяет полномочия президента США по введению санкций против Минска.

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Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post.

"Мы нуждаемся в большей помощи от США в этот сложный переходный период. Я призываю Конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии", – написала Тихановская.

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Она поблагодарила ЕС и США за "активную моральную и техническую поддержку" и "усилия текущей администрации США, которая недавно расширила санкции в отношении белорусских чиновников".

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Тихановская заявила, что собирается посетить Вашингтон, чтобы лично поблагодарить действующую администрацию США за поддержку.

Напомним, Тихановская призвала ЕС расширить санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко.

Ранее избранный президент США Джо Байден пригласил лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую на личную встречу.

Кроме того, на днях в Беларуси начали использовать страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения. Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году:

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