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Тихановская объявила общенациональную забастовку

25 октября, 22:56

По мнению признанного оппозицией президента, режим теряет власть

После Дня народного ультиматума Светлана Тихановская объявила, что завтра в стране пройдет общенациональная забастовка.

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"26 октября белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность", — говорит Тихановская в Telegram-канале "Страна для жизни".

Она напомнила, что на акциях протеста в Беларуси применяли светошумовые гранаты. По мнению Тихановской, это говорит о том, что режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей.

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"Значит, этот режим недостоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть", — говорит она в заявлении.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходил День народного ультиматума — протесты несогласных с итогами президентских выборов. По подсчетам Telegram-канала "Нехта Live", на улицы столицы вышли более 100 тыс. человек. Силовики использовали спецсредства.

Напомним, сегодня в Беларуси продолжались жесткие задержания. Очевидцы сообщают, что по состоянию на 19:00 силовики задержали более 100 человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты забастовка Беларусь оппозиция Минск
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