Тихановская о столкновениях 11 октября: Новый этап насилия над белорусами

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, считает, что после жестокости силовиков в ходе протеста в воскресенье, 11 октября, можно говорить о новом этапе насилия над беларусским народом.

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Об этом она написала в Telegram.

"Я не сплю, как и все беларусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьемся своего. Вы сами знаете, что делать", – написала Тихановская.

Правозащитники сообщают, что на протестах в Беларуси по состоянию на 3 часа ночи 12 октября задержаны 586 человек, и это количество постоянно растет, поскольку даже ночью, в частности в Минске, продолжаются столкновения протестующих с силовиками.

Так, по сообщениям местных телеграм-каналов, в микрорайоне Серебрянка протестующие ночью пытались строить баррикады, а на одном из перекрестков жгли покрышки.

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В Серебрянке жгут покрышки

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В микрорайоне Малиновке протестующие несколько раз перекрывали проспект Дзержинского и пытались отбивать людей, которых задерживали силовики, очевидцы сообщают о звуках, похожих на выстрелы.

Напомним, в Беларуси на улицах Минска 11 октября проходил "Марш гордости", в ходе которого местные силовики с особой жестокостью избивали и задерживали протестующих, наставляли на них оружие и поливали водой и краской.

На Марше гордости силовики избивают активистов

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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