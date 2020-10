Тихие новости. Польза прогулок по грязи и счастливые пингвины

Сегодня, 24 октября, в Украине "день тишины" и все кандидаты пребывают в вынужденном молчании. Пользуемся этим случаем и знакомим вас с "тихими новостями" субботы:

Прогулки и игры в грязи полезны для иммунитета, об этом говорится в новом исследовании Университета Хельсинки. Ученые провели эксперимент на 75 детях возрастом от 3 до 5 лет в 10 детских садах в двух разных городах Финляндии. Целью было узнать – влияет ли среда для дневных прогулок на здоровье и иммунитет детей. В четырех детских садах детские площадки превратили практически в леса – с землей, травой, ветками и прочим. Три из детских садов и так имели игровые площадки, приближенные к природным условиям. А в трех садах оставили обычные площадки с асфальтированным покрытием. И уже через несколько недель ученые увидели колоссальную разницу – у детей в обновленных детских садах выработалось более высокое соотношение противовоспалительных белков к провоспалительным белкам в крови, что указывает на то, что их иммунная система значительно улучшилась. Бактерии и микроорганизмы окружающей среды способствуют выработке иммунитета, пишет Iflscience.

Коронавирусный карантин благотворно сказался на галапагосских пингвинах и нелетающих бакланах. В Национальном парке Галапагос в Эквадоре зафиксировали значительный рост популяции птиц. Обе этих птицы внесены в Красную книгу. В главных колониях насчитали 2290 бакланов и 1940 пингвинов. Такое рекордное количество бакланов в парке не видели с 2006 года. Причиной увеличения числа бакланов и пингвинов в Эквадоре ученые считают отсутствие туризма во время пандемии коронавируса, а также влияние климатического явления "Ла-Нинья". Это аномальное охлаждение вод в тропической части Тихого океана, из-за которого на поверхности появилось больше пищи, пишут на странице парка в Facebook.

В NASA довольны пробами, взятыми с астероида Бенну. Теперь самое важное – успешно вернуть космический зонд OSIRIS-REx. Зонд захватил необходимый минимум в 60 граммов пыли и грунта и первые его анализы признаны удовлетворительными. Правда, вернут зонд с пробами на Землю только в 2023 году. Астероид Бенну признан опасным для Земли – вероятность столкнуться с ним у нашей планеты выше, чем с другими космическими телами, за ним ведется постоянное наблюдение. Образцы грунта должны помочь создать систему защиты планеты от столкновения. По средним расчетам, у ученых еще более ста лет на то, чтобы предотвратить столкновение.

