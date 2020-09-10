"Типа Академия МВД": в Беларуси взломали сайт милицейского вуза

Ответственность взяли на себя "киберпартизаны Беларуси"

В Беларуси незвестные хакеры взломали сайт Академии Министерства внутренних дел и разместили там сообщение от "кибер-партизан Беларуси". Об этом сообщает TUT.by.

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"Киберпартизаны" переименовали сайт в "Типа Академия МВД" и разместили на странице свое изображение, подписав его "с любовью, Белорусские кибер-партизаны".

Скриншот с сайта Академии МВД Беларуси / TUT.by

Издание отмечает, что также на странице разместили ссылку, которая вела на некий файл.

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Примерно в восемь вечера 9 сентября сайт Академии перестал открываться.

Отмечается, что это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен – впервые с ним возникли проблемы 4 сентября.

Мы также сообщали, что в Беларуси неизвестные хакеры устроили серию атак на правительственные сайты. 3 сентября они взломали сайт белорусского МВД, "объявив в розыск" главу ведомства Юрия Караева и президента Александра Лукашенко, который "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь". С вечера того же дня сайт министерства перестал открываться.

Также подвергался атаке сайт управделами президента Беларуси Александра Лукашенко – хакеры разместили на его главной странице фотографию руководителя ведомства Виктора Шеймана в головном уборе, напоминающем звезду Верки Сердючки.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсификаций на выборах в пользу президента Александра Лукашенко, в ходе которых силовики жестоко избивают и массово задерживают протестующих.

Задержания в Минске 8 сентября

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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