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"Тітушка" из УБОПа путает протестующих белорусов с бандами из 90-х и грозит боевым оружием

16 октября, 19:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полковник Карпенков назвал протестующих аморальными и циничными лицами

Силовики Беларуси грозят применением огнестрельного оружия против граждан, третий месяц протестующих против фальсификаций на выборах и требующих отставки нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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Об этом начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси, полковник милиции Николай Карпенков заявил в интервью tvr.by.

По его словам, бандиты жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой семьям сторонников Лукашенко.

Начальник УБОПа уверяет, что в рядах протестующих нет настоящих "мужиков", которые любят свою страну. Зато есть "солдаты цветной революции, "змагары", которых он сравнивает с организованными преступными группами 90-х годов, которые якобы хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться, стать "полевыми командирами" или депутатами и заработать денег.

"Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное", – говорит Карпенков.

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"И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, о ним будет применено огнестрельное оружие", – добавил полковник, который во главе групп милиционеров, переодетых "титушками", неоднократно участвовал в карательных акциях против мирных граждан.

Напомним, Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, в список также попали силовики: министр внутренних дел Юрий Караев, замминистра внутренних дел Александр Барсуков, командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко замкомандующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир ОМОНа г. Минска Дмитрий Балаба.

Также сообщалось, что в МВД Беларуси готовы стрелять в протестующих из автоматов.

МВД Беларуси

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Источник: Сегодня

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