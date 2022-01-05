Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов — СМИ

Президент страны сделал такое заявление после телефонного разговора с Путиным

Токаев самостоятельно не может справиться с протестами / Коллаж "Сегодня"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает происходящее в стране внешней агрессией и обратился к партнерам по ОДКБ (входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Такое заявление он сделал во время третьего за последние сутки обращения к народу, передает агентство "Интерфакс".

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"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", – сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".

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Он добавил, что "террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты", указав на то, что в Алмате были захвачены аэропорт и пять самолетов, включая иностранные. Токаев отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".

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