Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов — СМИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает происходящее в стране внешней агрессией и обратился к партнерам по ОДКБ (входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Такое заявление он сделал во время третьего за последние сутки обращения к народу, передает агентство "Интерфакс".
Заявление
"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", – сказал Токаев, его обращение транслировал гостелеканал "Хабар 24".
Он добавил, что "террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты", указав на то, что в Алмате были захвачены аэропорт и пять самолетов, включая иностранные. Токаев отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".
Далее по теме
Реакция
- Москва тут же отреагировала на заявление Токаева. "РФ обязана отреагировать на обращение Токаева задействовать ОДКБ для подавления террористов", — заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.
- При этом, как писали ранее СМИ, Минобороны России уже привело в боевую готовность свои силы в приграничных районах с Казахстаном.
- Заявление Токаева появилось после телефонного разговора президента России Владимира Путина с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко и пока еще лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
- Первым попросил ввести иностранные войска генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров.