Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Равнодушный Израиль: Беннет не даст Украине "Железный купол", но его ждет отставка

Разбор
Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 06:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каковы шансы Киева купить передовую систему ПРО
Беннет может еще недолго оставаться премьером / Коллаж "Сегодня"
Беннет может еще недолго оставаться премьером / Коллаж "Сегодня"

Во второй раз Украина замахнулась на самую передовую систему противовоздушной обороны – систему перехвата ракет наземного базирования "Железный купол", разработки израильской компании Rafael по заказу правительства Израиля. Украине нужна такая система, цена которой около 50 млн евро. Однако сегодня правительство Израиля не демонстрирует особую поддержку нашей борьбы против российского агрессора и затягивает с оказанием уже заявленной помощи. Поэтому большой вопрос, закроет ли небо украинских городов хваленный "Купол", даже если мы за него готовы самостоятельно заплатить.

Сайт "Сегодня" разбирался в сложившейся политической ситуации в Израиле и в вопросе, "светит" ли нам "Железный купол".

Реклама

Передовая система ПРО

Разработка израильской компании Rafael система "Железный купол" способна закрыть территорию площадью 150 квадратных километров. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км.

Первая батарея "Железного купола" встала на боевое дежурство в марте 2011 года. К концу 2014 года батареями "Железного купола" было успешно сбито 1200 ракет. По мнению разработчиков, система может сбивать самолеты на высоте до 10 км, а в 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА.

Реклама

Реклама

На сегодня "Железный купол" стоит на вооружении всего двух стран – Израиля и США. Официально власти Азербайджана заявляли о заключении сделки по покупке таких комплексов. Однако информации, что система ПРО стоит на вооружении Азербайджана, нет.

Желанный купол

В середине 2021 года заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров местному агентству "Милитарный" сообщил, что система "Железный купол" может появиться и в Украине.

"Город уже связался с занимающейся безопасностью израильской компанией, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе. Мы подробно изучаем этот вопрос и находимся в тесном диалоге", – рассказал примерно за полгода до захвата город армией РФ Захаров.

Как известно, сделка не состоялась. По неофициальной информации, Израиль заблокировал Украине поставку из США двух комплексов "Железного купола".

Двухсторонние отношения

В мае в публикации "Почему Израиль "сидит на заборе" вместо активной борьбы с агрессором Путиным" сайт "Сегодня" уже писал о сложностях в двухсторонних отношениях между Киевом и Иерусалимом и в фактическом подыгрывании Израиля российскому агрессору на фоне огромной поддержки Украины со стороны рядовых граждан этой страны. С тех пор ситуация изменилась лишь в сторону возрастающей критики в адрес правительства премьер-министра Нафтали Беннета. А как таковой помощи Украина не получает.

Дошло даже до того, что Израиль провалил обещанное лечение наших раненых, которые были доставлены в страны ЕС в ожидании дальнейшего перелета. Месяц назад глава Минздрава Израиля Ницан Горовиц начал переговоры с Киевом об оперировании и дальнейшей реабилитации на Ближнем Востоке раненых украинских солдат и гражданских лиц. 18 мая министр сделал громкое заявление о готовности принять раненых украинцев, и вся пресса растиражировала его слова: "Израиль обязан помочь Украине перед лицом военных преступлений". И на этом, как сообщают местные журналисты, тишина. За прошедшее после громкого заявления время никаких продвижений в реализации грандиозных планов не произошло.

Судьба сделки

На этом фоне очень сомнительным выглядит скорейшая поставка в Украину установок "Железного купола", даже если у нас и будет необходимая сумма для их покупки. Единственный вариант, как видят эксперты – смена раскладов в Кнессете и замена правительства. Предпосылки для этого уже есть, и оппозиция в лице бывшегопремьера Биньямина Нетаньяхууже работает в этом направлении.

"Угроза над Беннетом висит постоянно – его правительство висит без опоры, не имея большинства в Кнессете. У него только 59 депутатов в коалиции среди 120-местного парламента", – отметил "Сегодня" Шимон Бриман, израильский журналист и эксперт по отношениям Израиль-Украина.

Опросы общественного мнения сейчас показывают, что в случае досрочных выборов у нынешнего премьера Беннета мало шансов на формирование нового большинства. Зато они есть у Нетаньяху, чья партия "Ликуд" и ее союзники легко набирает половину мест в Кнессете.

""Ликуду" нужно всего лишь увеличить явку избирателей, чтобы получить блокирующее большинство и победить на выборах", – пишет Jerusalem Post в статье о новом парламентском кризисе в Израиле.

Как отмечают наблюдатели, сегодня эту явку можно легко организовать, высказавшись в поддержку Украины. Однако, есть сомнение, что и при смене правительства на команду Нетаньяху наша страна получит существенную военную помощь с Ближнего Востока.

"Даже при смене власти, нет признаков того, что нынешняя оппозиция будет более проукраинской, чем нынешнее правительство Беннета. Лидер оппозиции – экс-премьер Нетаниягу за 106 дней войны не сказал ни слова об этой войне и никак не озвучил свою позицию", – говорит Шимон Бриман.

Обстановка

Ранее "Сегодня" сообщал, как посол Израиля призывал выйти из зоны комфорта и продать Украине "Железный купол". Также мы сообщали, что главный раввин Украины просил Израиль спасти бойцов "Азова". Мы уже объяснили причину, по которой Израиль не дал Украине Железный купол в прошлый раз.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30270.07

Bitcoin Cash (BCH)

176.72

Binance Coin (BNB)

288.54

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

21.31

Litecoin (LTC)

61.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.41

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять