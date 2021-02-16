ТОП-10 способов согреться в мороз, о которых вы не знали

10 способов, как не замерзнуть на улице

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются люди зимой – сильный мороз, при котором даже выходить из дому не хочется.

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Мы собрали несколько советов о том, как не замерзнуть и обезопасить себя при низких температурах.

1. Выпейте чай с имбирем

Корень имбиря – это стимулирующая пища, которая улучшает кровообращение, повышает температуру нашего тела и помогает согреть кровь в холодных конечностях. Имбирный чай поможет не только согреться, но и насытить организм полезными свойствами.

2. Съешьте острый суп

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Горячий суп оказывает такое же временное согревающее действие, как и горячий напиток. Но если блюдо будет с перцем чили, содержащим капсаицин, можно ускорить метаболизм. Таким образом организм будет вырабатывать больше тепла. Однако такой метод не подойдет тем, у кого есть проблемы с желудком.

3. Употребляйте жирную пищу

Если вы планируете оставаться на улице долгое время, необходимо съесть медленно переваривающий продукт (орехи, авокадо, масло и другие).

4. Руки и ноги держите в тепле

Перед выходом на улицу не забудьте взять перчатки, шапку и надеть теплые носки. Так ваше тело будет сохранять тепло, и вы не будете мерзнуть на морозе.

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5. Правильно дышите

Правильное дыхание позволяет незначительно поднять температуру тела. Нужно задержать дыхание на 20-30 секунд и затем сделать медленный выдох. Температура поднимается за счет углекислоты, которая накапливается в крови.

6. Старайся не нервничать

Во время стресса кровь отливает от конечностей, чтобы поступить в мозг. Поэтому на морозе ни в коем случае нельзя нервничать, ведь шанс замерзнуть возрастает. Можно практиковать такое упражнение: на короткое время напрягите все мышцы, а затем резко расслабь их.

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7. Потрите карандаш

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На ладонях у человека есть большое количество биологических точек. Если некоторые из них затронуть – можно даже вспотеть.

8. Используйте горчичники

Сухой горчичник или перцовый пластырь в носках могут согреть в течение 12 часов. Важно, чтобы ноги оставались сухими. Поэтому рекомендуем надевать сразу две пары носков: из хлопка и шерстяные.

9. Не говорите на морозе

При вдохе и выдохе мы теряем около 98% тепла. Поэтому чтобы согреться, нужно надеть специальную теплую маску и поменьше разговаривать на морозе. Однако не стоит сразу укутывать в шарф все лицо, ведь он может промокнуть от теплого дыхания и вы будете вдыхать уже ледяной воздух.

10. Подготовьтесь перед выходом

Если вы планируете пойти подышать свежим воздухом, стоит заранее побеспокоиться о тепле. Нагрейте перчатки и шапку, чтобы тепло было с вами сразу при выходе. А горячий чай с медом, который можно взять с собой в термосе, не только согреет, но и подарит приятное послевкусие.

Что делать в случае обморожения

Воздействие сильного холода на организм может вызвать обморожение. Как говорится на сайте WebMD, сначала нужно обратиться за помощью к медикам. Пока вы ждете медицинскую помощь, необходимо принять следующие меры:

переместиться в теплое место и снять всю мокрую одежду.

слегка согреть пораженный участок теплой водой (не горячей), пока кожа не станет красной и теплой.

пить больше теплых напитков.

Ни в коем случае нельзя использовать прямой нагрев от грелок, радиатора или огня. Также запрещено тереть и массировать кожу.

Как быстро прогреть салон авто зимой

Пошаговая инструкция как сделать так, чтобы салон быстро прогрелся:

включить забор воздуха к печке с улицы;

перевести производительность климат-контроля на минимальное значение;

включить режим обдува окон;

включить вентилятор печки;

включить на печке теплый режим, параллельно отключив забор воздуха с улицы.

Также мы писали о том, какие завтраки помогут согреться зимой.

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