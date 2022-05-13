Торг за пропуск в НАТО: Швеция и Финляндия ответили Эрдогану

Кандидаты в Альянс уверены, что есть способ договориться

Эрдоган уже определился, какие уступки получит от новых членов НАТО / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Швеция и Финляндия не ожидали, что кто-то из стран-членов НАТО будет против их присоединения к этой форме коллективной безопасности. Поэтому выразили удивление такой позицией Турции.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, передает местное агентство SVT.

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Что произошло

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу, потому что в этих странах находят убежище представители курдских формирований, которые считаются в Турции террористическими. Речь в первую очередь о "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

"Сейчас мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не видим позитива. Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", – заявил журналистам Эрдоган.

Ответ

Глава МИД Швеции Анн Линде в своем комментарии сказала, что еще несколько дней назад турецкие представители не высказывались против.

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"Я встретилась со своим турецким коллегой накануне, и мы также обсуждали возможную заявку Швеции на членство в НАТО несколько недель назад на двусторонней встрече. У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не говорили. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран", – заявила Линде.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заявил, что его турецкий коллега ранее высказывался положительно по поводу членства двух скандинавских стран в НАТО.

"Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", – имеет позитивный настрой Хаависто.

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