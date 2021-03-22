Торговля дикими животными: в ВОЗ назвали вероятную причину распространения коронавируса

В ВОЗ предполагают, что причиной распространения СOVID-19 могла стать торговля дикими животными в Китае.
Эксперты несколько месяцев проводили исследования в городе Ухань, передает Bloomberg.
В ближайшие дни ученые планируют обнародовать доклад об итогах расследования. Они сразу же предупреждают, что он не будет окончательным поскольку запланированы дополнительные исследования, в том числе за пределами Китая.
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