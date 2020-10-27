Українська
$ 28,34
33,49
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Трамп считает, что перемирие в Нагорном Карабахе соблюдается

27 октября, 01:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Армения и Азербайджан с начала перемирия обвиняют друг друга в нарушениях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вечером в понедельник, 26 октября, заявил, что очередное перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное при посредничестве США соблюдается.

Реклама

Об этом он сказал в ответ на вопрос на пресс-конференции.

Один из присутствовавших журналистов спросил у Трампа, соблюдается ли режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

"Соблюдается. Прекращение огня соблюдается", – ответил Трамп и перешел к следующей теме.

В тренде
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе

В то же время после вступления в силу перемирия 26 октября участницы конфликта на протяжении дня обвиняли друг друга в нарушении перемирия. В Ереване обвинили Баку в активизации боевых действий с использованием тяжелых вооружений и обстрелах из установок РСЗО "Град" и "Смерч" нескольких сел. В ответ Минобороны Азербайджана заявило, что армяне обстреляли райцентр Тертер из РСЗО "Смерч".

Реклама

Напомним, 26 октября в 8:00 утра (6:00 по Киеву) в Нагорном Карабахе наступило новое гуманитарное перемирие, заключенное при посредничестве США.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах перемирие Дональд Трамп
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоров
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоровДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять