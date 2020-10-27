Трамп считает, что перемирие в Нагорном Карабахе соблюдается

Армения и Азербайджан с начала перемирия обвиняют друг друга в нарушениях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вечером в понедельник, 26 октября, заявил, что очередное перемирие в Нагорном Карабахе, заключенное при посредничестве США соблюдается.

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Об этом он сказал в ответ на вопрос на пресс-конференции.

Один из присутствовавших журналистов спросил у Трампа, соблюдается ли режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

"Соблюдается. Прекращение огня соблюдается", – ответил Трамп и перешел к следующей теме.

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В то же время после вступления в силу перемирия 26 октября участницы конфликта на протяжении дня обвиняли друг друга в нарушении перемирия. В Ереване обвинили Баку в активизации боевых действий с использованием тяжелых вооружений и обстрелах из установок РСЗО "Град" и "Смерч" нескольких сел. В ответ Минобороны Азербайджана заявило, что армяне обстреляли райцентр Тертер из РСЗО "Смерч".

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Напомним, 26 октября в 8:00 утра (6:00 по Киеву) в Нагорном Карабахе наступило новое гуманитарное перемирие, заключенное при посредничестве США.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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