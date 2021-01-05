Выходить только в экстренных случаях: что запретили в Британии на время локдауна

/ Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В Великобритании с 5 января начал действовать третий национальный локдаун. Карантинные ограничения ужесточили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

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Как сообщает Daily Mail, карантин в Англии продлится до середины февраля. Затем он будет пересмотрен.

На это время людям запрещено покидать дома за исключением экстренных случаев, таких как:

медицинская необходимость, в том числе получение прививки от COVID-19;

поход в магазин за продуктами;

физические упражнения на воздухе;

опека над кем-либо;

поездки на работу для тех, кто не может работать из дома.

В первый день локдауна Лондон сразу опустел / Фото: Reuters/Hannah Mckay

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Также в Англии будут действовать следующие правила и ограничения:

Обучение и уход за детьми

школы и колледжи переходят на дистанционное обучение;

ясли останутся открытыми;

детские площадки будут открыты;

студенты университетов не вернутся с каникул в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно, годовые экзамены будущим летом отменяются.

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Работа ресторанов и баров

Ресторанам разрешено продолжать торговать навынос едой и безалкогольными напитками.

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Торговля

Работу во время карантина смогут продолжить:

продовольственные магазины;

супермаркеты;

аптеки;

садовые центры;

строительные магазины;

рыночные прилавки, которые продают предметы первой необходимости.

Сфера услуг

Парикмахерские и салоны красоты будут закрыты.

Спорт

спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом, будут закрыты;

мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать игру.

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Спорт британцам оставили – только на свежем воздухе и не в компании / Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Штраф за нарушение карантина

Тем, кто нарушает правила, грозит 200 фунтов стерлингов за первое нарушение, а за дальнейшие нарушения – до 6 400 фунтов стерлингов. Полиция может принять меры против любого нарушителя правил, в том числе за выход на улицу без "уважительной причины".

За Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией оставлено право собственного выбора карантинных мер.

В Шотландии с полуночи 5 января также начал жесткий карантин, соблюдать который жители будут обязаны в законодательном порядке. Им предписано не покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Школы там будут закрыты до февраля.

В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение до 18 января.

Напомним, во Франции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти передумали ослаблять карантинные ограничения и вместо этого, наоборот, решили усилить карантин в разных частях страны.

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