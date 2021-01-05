Выходить только в экстренных случаях: что запретили в Британии на время локдауна

В Великобритании с 5 января начал действовать третий национальный локдаун. Карантинные ограничения ужесточили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
Как сообщает Daily Mail, карантин в Англии продлится до середины февраля. Затем он будет пересмотрен.
На это время людям запрещено покидать дома за исключением экстренных случаев, таких как:
- медицинская необходимость, в том числе получение прививки от COVID-19;
- поход в магазин за продуктами;
- физические упражнения на воздухе;
- опека над кем-либо;
- поездки на работу для тех, кто не может работать из дома.
Также в Англии будут действовать следующие правила и ограничения:
Обучение и уход за детьми
- школы и колледжи переходят на дистанционное обучение;
- ясли останутся открытыми;
- детские площадки будут открыты;
- студенты университетов не вернутся с каникул в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно, годовые экзамены будущим летом отменяются.
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Работа ресторанов и баров
Ресторанам разрешено продолжать торговать навынос едой и безалкогольными напитками.
Торговля
Работу во время карантина смогут продолжить:
- продовольственные магазины;
- супермаркеты;
- аптеки;
- садовые центры;
- строительные магазины;
- рыночные прилавки, которые продают предметы первой необходимости.
Сфера услуг
Парикмахерские и салоны красоты будут закрыты.
Спорт
- спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом, будут закрыты;
- мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать игру.
Штраф за нарушение карантина
Тем, кто нарушает правила, грозит 200 фунтов стерлингов за первое нарушение, а за дальнейшие нарушения – до 6 400 фунтов стерлингов. Полиция может принять меры против любого нарушителя правил, в том числе за выход на улицу без "уважительной причины".
За Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией оставлено право собственного выбора карантинных мер.
В Шотландии с полуночи 5 января также начал жесткий карантин, соблюдать который жители будут обязаны в законодательном порядке. Им предписано не покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Школы там будут закрыты до февраля.
В Уэльсе школы и колледжи переводятся на дистанционное обучение до 18 января.
Напомним, во Франции из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти передумали ослаблять карантинные ограничения и вместо этого, наоборот, решили усилить карантин в разных частях страны.
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