Три миллиона евро за скелет: в Париже продали "дедушку" тиранозавра (видео)

Его высота составляет более трех метров

В Париже за три миллиона евро продали скелет редкостного аллозавра, которому уже более 150 миллионов лет.

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Об этом сообщает Euronews.

Стоимость лота составила вдвое выше предварительных оценок, которые предоставил аукционный дом Друо. Изначально его планировали продать за 1,2 миллиона долларов.

Аллозавра обнаружили в штате Вайоминг (США), где хищники блуждали в поисках пищи между 145 и 165 миллионами лет назад. Его высота составляет более трех метров, а длина – около 10. Скелет сохранился примерно на 70%. Палеонтологи его считают "дедушкой" тиранозавра.

По словам экспертов, в последнее время динозавры пользуются особой популярностью на аукционах.

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Недавно в ходе телефонных торгов почти за 32 миллиона долларов был продан тирранозавр.

Также мы писали о том, что сотрудница Национального музея Шотландии Эльза Панчироли случайно нашла на острове Эгг полуметровую кость задней конечности динозавра. Возраст окаменелости – около 166 миллионов лет.

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