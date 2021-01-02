Триумф ученых и политическое фиаско: каким известный историк увидел 2020 год

Пока рано говорить, чем будущие поколения запомнят 2020 год, но многие из нас начали ценить здоровье, социальные контакты и свободу передвижения. В то же время борьба человечества с COVID-19 пока представляет собой сочетание научного триумфа с политическим фиаско.

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Об этом пишет израильский историк и писатель-футуролог Ювал Ной Харари, подводя итоги 2020 года в своем Instagram.

Он также дал небольшой прогноз на 2021 год .

Достижения

Большим достижением прошедшего года Харари считает то, что ученые всего мира объединились для выявления нового вируса, его сдерживания и разработки вакцины.

"Благодаря этому глобальному научному сотрудничеству у человечества есть лучшие инструменты для борьбы с COVID-19, чем с любой пандемией в истории", – уверен историк.

Потерянные возможности

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А крупным фиаско Харари считает то, что политики не смогли разумно использовать полученные учеными инструменты.

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"Спустя год после начала пандемии у нас все еще нет ни глобального лидерства, ни глобального плана по борьбе с вирусом, ни какого-либо глобального плана по преодолению экономического кризиса", – отмечает он.

По его словам, "разрыв между научной мощью и политической некомпетентностью" вызывает крайнее беспокойство, поскольку борьба с коронавирусом должна была стать глобальным политическим проектом, но этого не случилось.

"Нам не удалось эффективно сотрудничать. Что произойдет, когда человечество столкнется с гораздо более сложными угрозами, такими как экологический коллапс или появление искусственного интеллекта?" – задается вопросом футуролог.

Каким Харари видит 2021 год

Историк не сомневается, что в 2021 году наука продолжит увеличивать человеческую мощь и надеется, что политика в этом году наконец догонит науку, а человечество научится мудро использовать свои огромные возможности.

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